Stiri pe aceeasi tema

- Singurul suspect supraviețuitor al atentatelor din Paris, din martie 2015, Salah Abdeslam, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare de un tribunal din Belgia, informeaza HotNews.ro, citand BBC. Tribunalul l-a gasit vinovat pentru terorism și tentativa de omor. ...

- Salah Abdeslam si Sofiane Ayaris au fost condamnati la 20 de ani de inchisoare sub acuzatia ca au tras focuri de arma asupra politistilor care ii gasisera intr-un apartament situat pe strada Dries in localitatea Forest, in data de 15 martie 2016. Magistratii belgieni au stabilit ca prin faptul…

- O instanța din Belgia l-a gasit vinovat pe Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor dupa atacurile de la Paris din toamna anului 2015, de terorism și tentativa de omor, scrie CNN . Astfel, jihadistul a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Salah Abdeslam a facut schimb de gloanțe cu polițiștii care…

- Un tribunal din Belgia l-a condamnat luni pe Salah Abdeslam, singurul supravietuitor suspectat ca ar fi fost implicat în atentatul din Paris din anul 2015, pentru ca ar fi declansat un schimb de focuri în Bruxelles, relateaza site-ul postului BBC, citat de Mediafax.

- Un tribunal din Belgia l-a condamnat luni pe Salah Abdeslam, singurul supravietuitor suspectat ca ar fi fost implicat in atentatul din Paris din anul 2015, pentru ca ar fi declansat un schimb de focuri in Bruxelles, relateaza site-ul postului BBC.

- Un tribunal din Belgia l-a gasit vinovat pe Salah Abdeslam, singurul suspect ramas in viata in urma atacurilor teroriste de la Paris din 2015, de tentativa de omor, in cadrul unui schimb de focuri cu politia, scrie BBC.El a deschis focul asupra ofiterilor care perchezitionau un apartament…

- Un tribunal din Belgia l-a gasit vinovat pe Salah Abdeslam, singurul suspect ramas in viata in urma atacurilor teroriste de la Paris din 2015, de tentativa de omor, in cadrul unui schimb de focuri cu politia, scrie BBC, conform news.ro.El a deschis focul asupra ofiterilor care perchezitionau…

- Salah Abdeslam, suspect-cheie in atentatele de la Paris din noiembrie 2015, despre care se crede ca a avut legatura si cu atacurile sinucigase de la Bruxelles din martie 2016, va aparea in fata unei instante din Belgia, intr-un caz privind implicarea lui intr-un schimb de focuri cu politia belgiana.