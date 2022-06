Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Franta a decis miercuri ca toti cei 20 de inculpati in procesul atentatelor din 2015 de la Paris sunt vinovati. Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor al grupului de 10 atacatori, a fost condamnat la inchisoare pe viața.

- Parchetul din Egipt a anuntat ca a plasat in detentie trei barbati dupa difuzarea unei inregistrari video care il arata pe unul dintre ei cantand si dansand intr-o moschee din Al Marj, un cartier popular din nord-estul orasului Cairo, informeaza AFP, citata de digi24.ro.

- Dineul organizat astazi de Nicolae Badea impreuna cu fotbaliștii lui Dinamo, fara a-i anunța pe conducatori, atrage acuzații serioase din partea ultrașilor dinamoviști. Fotbaliștii lui Dinamo, in frunte cu antrenorul Dusan Uhrin, au acceptat astazi o invitație bizara primita din partea lui Nicolae…

- Parinții pompierului de doar 29 de ani, care a murit intr-un accident rutier de-a dreptul cumplit, cer dreptate. Aceștia sunt de parere ca nu a fost un simplu accident, ci, mai degraba, o mana criminala. Iata cine i-ar fi dorit moartea tanarului in varsta de 29 de ani și ce acuzații grave fac parinții…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 93 inculpati, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca toti cei aflati in spatele atacului rus din gara Kramatorsk vor fi trasi la raspundere, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O descoperire macabra a avut loc in județul Arad, unde mai mulți oameni au gasit cadavrul unui barbat devorat de animale salbatice. Oamenii cautau melci pe terenul plin de balarii a unei batrane. Scheletul uman aparține unui barbat de aproximativ 55 de ani, cu o inalțime de 1.80-1.90, bine facut…

- Presedintele Miscarii Patria Noastra a spus ca este de imaginat ca stanga, serviciul secret din Romania sau chiar FIDESZ sa fie in spatele cazului buletinelor de vot aruncate, partial arse si gasite intr-un loc transformat in depozit ilegal de deșeuri in apropierea orasului Targu Mures, la Livezeni.…