Stiri pe aceeasi tema

- In asteptarea unei hotarari de Guvern prin care Complexul Sportiv "Triunghildquo; din Constanta sa fie transmis din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta , in domeniul public al municipiului Constanta,…

- Așa-numitul Stonehenge german se afla in padurile din apropierea raului Elba, satul Pommelte, Germania. Situl de 4.300 de ani, construit in epoca tarzie a neoliticului sau in epoca timpurie a bronzului, mai este numit "Woodhenge", asta deoarece a fost realizat din 1.200 de bușteni de salcam. Locul a…

- In data de 27.06.2018, in cadrul unei actiuni organizate de Politia Orasului Macin, impreuna cu Sectia de Politie Rurala 2 Macin, a fost depistat in trafic un barbat de 54 ani, din Galati, care conducea un auto avand o concentratie de 0,84 mg l.In urma verificarii autovehiculului, au fost identificate…

- Singurul complex public de agrement din Galati este inchis de patru ani, dupa ce autoritatile nu au reusit sa asigure acolo minimele de conditii de igiena prevazute de lege. In ultimele 13 luni, obiectivul a fost dat sub administrare privata, insa a ramas in continuare inchis, desi erau promise investitii…

- Sute de copii din Galati au participat astazi la un eveniment unic in istoria orasului: pictarea unei panze cu subiecte si desene legate de Centenarul Unirii. Evenimentul s-a desfasurat pe Faleza Inferioara a Dunarii si a adunat mii de copii, parinti, bunici, profesori si voluntari.

- Proiectul educațional „Prietenii Muzeului” propune excursii și acțiuni inedite pentru ediția din acest an. Proiectul, organizat in fiecare vara de Muzeul Vrancei, a ajuns la a zecea ediție. Acțiunile din acest an vor fi organizate in perioada 4 iulie - 29 august.Ca in fiecare an, inscrierile au…

- Platforma Romania 100, adica platforma civica transformata in miscare politica, dupa cum declara Dacian Ciolos, a lansat pe 10 mai, proiectul „Intrebam Romania Impreuna”, o campanie ampla de consultare nationala pentru viitorul Romaniei. Scopul declarat este acela de a afla care sunt problemele si prioritatile…

- Societatea de transport public Transurb SA Galati argumenteaza ca modificarile au drept scop eficientizarea activitatii, atat din punct de vedere al nevoilor locuitorilor orasului, cat si in privinta raportului optim dintre venituri si cheltuieli.