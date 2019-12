Stiri pe aceeasi tema

- Singurul site autorizat de pariuri sportive din Moldova, 7777.md, operat de IS Loteria Naționala a Moldovei, in numele statului, ar putea sa-și sisteze activitatea, de la 1 ianuarie 2020. Masura este o consecința a aplicarii, de la inceputul anului viitor, a Legii nr. 115 din 15 august 2019, prin care…

- Excluderea din partid al unui vicepreședinte de organizație județeana a provocat o furtuna în bula userista. Miercuri, spre miezul nopții, conducerea partidului a decis cu 13 voturi pentru, 10 împotriva și o abținere, sa o dea afara pe Olimpia Ardelean, vicepreședinte la Ilfov. Motivul:…

- Dana Budeanu l-a numit pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, ca fiind "singurul barbat din Romania care știe sa poarte costume de mafiot". Dana Budeanu a recidivat. Scandal imens cu o mare vedeta a Romaniei: "E un dezastru!" "Ba, daca nici Gigi n-are costume, nu mai are nimeni!…

- Locuitorii cartierului sucevean Itcani isi ingroapa mortii in alte cimitire din oras intrucat in cel din cartier nu mai sunt locuri. Acum sase ani, cultele au primit in administrare un teren ca sa amenajeze un cimitir, dar nu au reusit sa se puna de acord cu privire la impartirea parcelelor.

- Italienii din Romania reprezinta o minoritate etnica, numarand puțin peste 3000 de persoane, conform recensamantului din 2011. Italienii se afla dispersați intr-un mod relativ uniform pe teritoriul țarii, in Moldova comunitați aflandu-se la Falticeni, Roman, Iași, Suceava, Bacau, Piatra Neamț etc. In…

- Iohannis la discursul de investitura al guvernului Orban: ”Aceasta schimbare care s-a produs astazi, care s-a finalizat astazi cu succes este incununarea unei lupte de uzura duse in ultimii trei ani de mine impreuna cu opoziția parlamentara și a fost incununata de succes.” Practic Iohannis admite…

- Dupa ce a fost inaugurata cu mult fast in prezența Ministrului Santații, Sorina pintea, singurul centru cu paturi pentru mari arsi din Moldova a fost inchis dupa festivitate, deoarece verificarea epidemiologica a iesit „partial neconforma”.

- Un angajat american al FedEx, retinut si inchis in China in urma cu o saptamana, dupa care a fost eliberat, este suspectat de implicare in contrabanda cu arme si munitii, a transmis vineri Beijingul, scrie agerpres.ro.