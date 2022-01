Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta, miercuri, ca, in 13 ianuarie, 1,9 miliarde de euro vor intra in contul statului roman, reprezentand prefinantarea din imprumutul acordat Romaniei prin PNRR, dupa ce au fost atinse tintele si jaloanele din trimestrul IV 2021. "In data de 13 ianuarie…

- In data de 13 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) intre Comisia Europeana si Romania, va fi virata suma aferenta prefinantarii din componenta de imprumut, in cuantum de 1.942.479.890 euro, reprezentand 13% din valoarea totala a…

- Anul 2022 ar trebui sa fie anul reformelor structurale însa va fi, mai degraba, anul contrastelor, cu o adâncire a dezechilibrelor din economie, arata o analiza a companiei de consultanta Frames, citata de Agerpres. Perspectivele noului an indica o accentuare a diferentei dintre preturi…

- 2022 ar trebui sa fie anul reformelor structurale insa va fi, mai degraba, anul contrastelor, cu o adancire a dezechilibrelor din economie. Perspectivele noului an indica o accentuare a diferenței dintre prețuri și salarii – fapt ce va determina o scadere a nivelului de trai, o discrepanța tot mai mare…

- Intarzierea reformelor și a absorbției fondurilor europene, in special prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sunt riscuri sistemice de nivel ridicat și in creștere considera BNR, potrivit Raportului asupra stabilitații financiare publicat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Raportului asupra stabilitatii financiare publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) indica un risc sistemic nou, cel privind intarzierea reformelor si a absorbtiei fondurilor europene, in special prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) .„Similar Raportului anterior, a fost identificat…

- Republica Moldova va beneficia de asistenta din partea Romaniei in accesarea fondurilor europene pentru proiecte de infrastructura. Va fi creat un grup tehnic comun care va oferi expertiza in domeniul accesarii diverselor surse de finantare pentru mai multe domenii din portofoliul Ministerului Infrastructurii…

- Marcel Bolos a fost desemnat de premierul Nicolae Ciuca sa ocupe functia de consilier onorific al prim-ministrului pe problematica gestionarii fondurilor europene, au precizat surse guvernamentale, potrivit Agerpres. Potrivit surselor de la Palatul Victoria, decizia prim-ministrului vizeaza si partea…