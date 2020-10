Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București anunța, intr-un comunicat, ca au fost inregistrate doua cauze penale in legatura cu desfașurarea alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

- Pe parcursul procesului de votare in Bucuresti au fost semnalate 90 de posibile incidente, iar politistii au intocmit opt dosare penale, informeaza Politia Capitalei. "Pe intreg parcursul procesului de votare de la nivelul municipiului Bucuresti, au fost semnalate 90 de posibile incidente.…

- Politistii au intocmit, duminica, sapte dosare penale pentru infractiuni privind procesul de votare, fiind aplicate, de asemenea, patru sanctiuni contraventionale, a anuntat, intr-o declaratie de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Potrivit…

- La data de 15.09.2020 in baza unor date și informații obținute de lucratori din cadrul Serviciului Politie Transporturi Giurgiu, polițiști din cadrul Secției Regionale Politie Transporturi BUCUREȘTI și Serviciul Politie Transporturi Navale și Feroviare GR, in baza unui plan de actiune intocmit…

- CONGRES PSD, discur acid al lui Paul Stanescu. "Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a intamplat, am ințeles mesajul cetațenilor, ne-am admis greșelile și am inceput o schimbare, zic eu, profunda a partidului nostru. Astazi insa nu mai vreau sa va vorbesc de ce am pierdut anul…

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, le-a explicat sambata social-democraților, la Congresul extraordinar al partidului, de ce formațiunea este obligata sa caștige alegerile locale și le-a transmit care este 'rețeta' de succes: „Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a intamplat,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat ca PSD va lua masuri, astfel incat, in cel mai scurt timp, printr-o motiune de cenzura, Guvernul sa plece acasa si ca Executivul este singurul responsabil pentru situatia Romaniei din punct de vedere pandemic si economic. "Singurul responsabil…

- Dupa o lupta politica deloc onorabila, ramane cum s-a stabilit: nici mai multe restrictii, nici mai larga relaxare. Daca nimic nu se schimba pe buna dreptate se pune intrebarea la ce foloseste o continua confruntare politica? Am zice ca intai de toate lupta hraneste orgoliul fiecarui politician. Asa…