Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii fabricii de drojdie Rompak Pascani, care produce drojdie de panificatie sub licenta Pakmaya, precizeaza marti ca nu au majorat pretul diferitelor sortimente de drojdie fabricate si catalogheaza scumpirea acestor produse la raft drept "actiuni speculative". "Ca urmare a unor…

- Fabrica de drojdie Rompak Pascani, care produce drojdie de panificatie sub licenta Pakmaya, sustine ca nu a majorat pretul diferitelor sortimente de drojdie fabricate si lucreaza la capacitate maxima, pentru a se asigura ca drojdia Pakmaya ajunge pe rafturile tuturor magazinelor din tara.

- Romania a inregistrat, luni seara, o explozie a deceselor cauzate de infectarea de virusul COVID-19. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, luni seara au fost inregistrate inca 13 decese, pe langa cele anunțate deja. „Au fost raportate inca 13 decese ale unor persoane confirmate cu noul coronavirus”,…

- O septuagenara venita cu un microbuz din Marea Britanie a murit, in aceasta dimineața in Punctul de Frontiera Nadlac, dupa ce a acuzat o stare de rau. Potrivit Poliției de Frontiera, „in aceasta dimineata, la ora 10.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s¬-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat al 44-lea deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 74 de ani, care avea Hipertensiune arteriala și Diabet zaharat tip II insulino -dependent. „Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Polițiștii care verifica motivele de parasire a domiciliului pe durata starii de urgența intalnesc cetațeni care inventeaza motivații hilare ca sa incalce regulile ce impun distanțarea sociala. Un roman le-a spus polițiștilor ca a vrut sa-și plimbe peștișorul de acvariu pe care il ținea intr-o punga,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi restricții pentru cetațeni, conforme cu carantina totala. De miercuri dimineața, romanii nu mai au voie sa iasa din casa decat pentru urgențe, aprovizionare curenta, sau pentru a merge la serviciu. Persoanele peste 65 de ani nu mai au voie deloc sa iasa din…

- Sorin Roșca Stanescu O situație absolut halucinanta este dezvaluita și explicata de judecatoarea Dana Girbovan, șefa Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania. Ea demonteaza mecanismul prin care s-a ajuns in situația in care un numar extraordinar de mare de judecatori și procurori sa fie anchetați…