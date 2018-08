Singurul oraş unde sexul în public a fost autorizat Autoritatile mexicane din Guadalajara au autorizat practicarea sexului in public. Acesta este singurul oras care a modificat o lege in accest scop, informeaza NBC. Si, cum legea s-a schimbat, aceasta masura a fost promovata mai mult pentru faptul ca politia din Guadalajara are alte lucruri mai importante de de facut, decat sa ii pedepseasca pe exhibitionisti.



Autoritatile orasului vor mai degraba ca ofiterii de politie sa se concentreze pe criminalitate in loc sa stea cu ochii pe amatorii cu pofta de sex in vazul lumii. In plus, legea le ofera si avantaje practicantilor de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primariile pot decide, incepand de marti, sa scuteasca populatia de la plata taxei pe apa de ploaie, dupa ce in Monitorul Oficial au fost publicate modificarile la Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. „Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot adopta…

- Incendiile din Grecia: Ambasada nu a primit apeluri de la cetatenii romani Ambasada României la Atena are în atenție evenimentele legate de incendiile produse în Grecia. Reprezentanții misiunii diplomatice au facut, în regim de urgența, demersuri pe lânga autoritațile…

- Cunoscut pentru palatele romilor construite din venituri care nu pot fi justificate, Țandareiul este asediat de hoți. Cetațenii care locuiesc in cartierele de case ale orașului reclama faptul ca, periodic, din gospodarii le dispar bunuri, animale și pasari. Deși sesizeaza toate aceste furturi la Poliție,…

- Incepand de maine, 23 iulie și pana pe 31 iulie, la nivelul orașului Mioveni se vor efectua operațiuni de dezinsectie, dezinfecție și deratizare, atat pe domeniul public al orasului, cladiri ale instituțiilor publice si de invatamant, cat și in scarile de bloc și gospodarii individuale ale cetațenilor.…

- Echipaje de pompieri și Poliție s-au deplasat de urgența, langa localitatea Sinești, in urma aterizarii forțate a unui avion de mici dimensiuni. In aparatul de zbor se aflau doua persoane care sunt in viata, dar au refuzat transportul la spital.

- Astazi au fost adoptate de catre Camera Deputaților mai multe modificari ale Legii energiei și gazelor naturale. Unul dintre aceste amendamente, propus și susținut de catre mine, va da posibilitatea primariilor sa inființeze direct rețele de distribuție a gazelor naturale, fara a mai avea nevoie de…

- Modificari pentru intrarea fara viza pe teritoriul Canadei MAE informeaza asupra urmatoarelor modificari de ordin tehnic, anunțate de catre autoritațile canadiene, în ceea ce privește obținerea Autorizației Electronice de Calatorie (eTA), care permite cetațenilor români intrarea fara…

- Braila: Greva spontana din transportul public, in a treia zi Braila. Foto: Agerpres. La Braila, greva spontana din transportul public în comun a intrat în a treia zi. Corespondenta RRA, Gina Bahor, transmite ca, în acest timp, nemultumirea locuitorilor a crescut de la o zi la alta. …