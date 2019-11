Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila a caștigat in orașul Abrud și comunele Ciuruleasa și Bucium. Rezultate voturi in Abrud: Klaus Iohannis – 1062 de voturi, Viorica Dancila – 1162. Rezultate voturi Ciuruleasa: Klaus Iohannis – 254, Viorica Dancila – 351. Rezultate voturi Bucium:…

- Ziarul Unirea Alegeri prezidențiale 2019 turul 2: Viorica Dancila a caștigat și la Bucium: Ultimele 3 REDUTE ale PSD in judetul Alba Dupa ce s-a confirmat ca Viorica Dancila a caștigat in orașul Abrud și in comuna Ciuruleasa și Buciumul se alatura ultimului bastion al PSD in Alba. Rezultate voturi Ciuruleasa:…

- Viorica Dancila a caștigat voturile cetațenilor cu drept de vot din doua localitați din Alba. Este vorba despre Bucium și Ciuruleasa. Potrivit numaratorii paralele efectuate de PNL, La Bucuim, Klaus Iohannis a obținut 316 vouri (42.18 %), iar Viorica Dancila – 433 (57.81 %). La Ciuruleasa, candidatul…

- Ziarul Unirea Alegeri prezidențiale 2019 turul 2: Comuna din Alba unde PSD-ul a invins in turul 2 In comuna Ciuruleasa, una dintre puținele localitați din județul Alba in care PSD-ul a caștigat și primul tur al prezidențialelor, Viorica Dancila și-a menținut rezultatul pozitiv din primul tur, caștigand…

- Ziarul Unirea Rezultatele parțiale la alegerile prezidențiale 2019, in Alba: Klaus Iohannis a obținut peste 75% din voturi Rezultatele parțiale la alegerile prezidențiale 2019, in Alba: Klaus Iohannis a obținut peste 75% din voturi Klaus Iohannis ramane politicianul preferet de marea majoritate a locuitorilor…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obținut cele mai multe voturi in toate cele șase sectoare ale Capitalei, fiind urmat de Dan Barna și Viorica Dancila, potrivit datelor provizorii din toate secțiile de votare publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).In Sectorul 1, candidatul PNL,…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale in judetul Hunedoara, el fiind votat de 34,39% dintre alegatori, locul al doilea fiind ocupat de candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 29,73% din voturi, potrivit rezultatelor prezentate pe site-ului Autoritatii Electorale…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, a caștigat in 5 localitați din județul Alba, considerate fiefuri ale partidului de guvernamant. ABRUD 2.059 voturi valabil exprimate Viorica Dancila: 713 voturi Klaus Iohannis: 643 voturi Dan Barna: 237 voturi Mircea Diaconu: 187 voturi RAMET 300 voturi valabil exprimate…