- In urma recentelor dezvoltari din Gaza, liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a anunțat ca gruparile palestiniene sunt deschise sa exploreze un acord de incetare a focului conform principiilor prezentate in planul propus de președintele american Joe Biden. Intr-un discurs televizat difuzat in timpul sarbatorii…

- Producția de gaze naturale a grupului Gazprom a scazut cu 13% anul trecut, atingand un nivel minim record de 359 miliarde de metri cubi (bcm), fața de 412,94 bcm in 2022, se arata in raportul anual al companiei ruse de stat, publicat luni și citat de Reuters. Producția de gaze naturale a scazut cu aproape…

- FTI Group, al treilea cel mai mare operator de turism din Europa, a anunțat intrarea in insolvența, lasand in incertitudine sute de persoane, care au contractat vacanțe, inclusiv prin operatori romani. FTI Group a depus cererea de insolvența la tribunalul regional din Munchen, a anunțat compania germana…

- Rusia nu are nicio intentie de a-si modifica frontiera maritima in Marea Baltica, nici zona sa economica exclusiva sau platoul continental, a declarat o sursa „militaro-diplomatica” rusa agentiilor ruse de presa, citate miercuri de Reuters, potrivit Agerpres. Reacția vine dupa ce pe portalul juridic…

- Presedintele american Joe Biden critica mandatele de arestare cerute de procurorul Curtii Penale Internationale (CPI) impotriva liderilor israelieni, spunand ca nu este posibila nicio echivalenta intre Israel si Hamas, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. „Cererea procurorului este scandaloasa”,…

- La mai puțin de o luna de la emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Parc eolian Hoceni – Dimitrie Cantemir”, care include 31 de turbine de 6,6 MW fiecare, un alt proiect-gigant de producție a energiei electrice din surse regenerabile a primit, azi, Acord de mediu, de la Agenția pentru Protecția…

- Celebrul cotidian francez L'Equipe a reacționat cu un mesaj in limba spaniola, dupa ce starul Kylian Mbappe (25 de ani) a anunțat ca se va desparți de PSG la finalul acestui sezon. Kylian Mbappe a anunțat vineri, 10 mai, ca nu va continua la PSG și din sezonul viitor. Francezul nu a specificat numele…

- Exodul corporațiilor care au parasit Rusia de la declanșarea invaziei din Ucraina a costat companiile straine peste 107 miliarde de dolari sub forma de deprecieri ale activelor și venituri pierdute, arata o analiza a Reuters bazata pe bilanțurile lor contabile și alte documente financiare.