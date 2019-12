Singurul miliardar dintr-o mica tara europeana. Averea lui este cat jumatate din PIB-ul tarii Christoph Zeller este singurul miliardar din Liechtenstein. Averea lui, facuta in industria dentara, se ridica la 3,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezinta jumatate din PIB-ul micului principat european cu o populatie de 38.547 de locuitori.



Miliardarul in varsta de 62 de ani este fostul CEO si in prezent membru al consiliului de supraveghere al companiei Ivoclar Vivadent din domeniul produselor pentru stomatologie si tehnica dentara, cu sediul in Liechtenstein, noteaza Business Insider.



Vanzarile companiei s-au ridicat la 818 milioane de dolari anul trecut.

Sursa articol si foto: business24.ro

