- Terapia SA a anunțat ca incepand cu 15 octombrie va trimite 220.000 de tablete de Favipiravir (FluGuard), dintre care 20.000 sub forma de donație pentru spitalele COVID-19, catre depozitele Unifarm SA, conform site-ului monitorulcj.ro.In urmatoarele șase luni, vor fi asigurate 770.000 de tablete de…

- Secretarul de stat Raed Arafat indeamna ca populația vulnerabila sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere, deoarece exista riscul ca gripa sa se asocieze cu noul coronavirus și efectele sa fie dintre cele mai grave. Arafat a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca persoanele vulnerabile la gripa…

- Romania se afla pe lista tarilor care au comandat un eventual vaccin anti Covid-19, susține șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Raed Arafat a explicat, insa, in mod public faptul ca un antidot nu va rezolva instantaneu problemele provocate de pandemia de coronavirus.