Singurul lac din Europa care își schimbă culoarea e în România. Ce „magie” îl înconjoară VIDEO Pentru turiștii care au reușit sa ajunga in indepartata Asie, știu despre farmecul lacului Pangong, care se intinde intre estul Ladakh și vestul Tibetului. Acesta are capacitatea sa de a-și schimba culoarea. Nuanțele variaza de la verde deschis la albastru cristalin și uneori chiar auriu, roșu și roz. Experții cred ca schimbarea culorii cerului și […] The post Singurul lac din Europa care iși schimba culoarea e in Romania. Ce „magie” il inconjoara VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de coordonare a vaccinarii demonteaza un fake-news propagat in spatiul public, aratand ca vaccinul anti-COVID nu contine oxid de grafen. Mai multe articole si postari pe platformele de social media care afirma fals ca „oxidul de grafen" este prezent in vaccinul Pfizer impotriva Covid-19 si…

- Singurul reporter din Europa care a reusit sa obtina informatii exclusive despre planurile Rusiei si harti cu trupele rusesti a discutat la News Hour despre Romania si despre planurile lui Putin de a ajunge la granita tarii noastre. Deși la publicarea planurilor Rusiei și intenția de a invada Ucraina…

- Experții științifici se tem ca raspandirea antiștiinței va distruge civilizația occidentala, in timp ce scepticii COVID sunt inspaimantați de o dictatura care ii pandește și in care libertațile sunt sacrificate masurilor de asistența medicala. Care este adevarul? Și cum ne schimba criza de sanatate…

- Trendul din SUA și Europa de Vest de demisii in masa, botezat denumit „Marea Demisioneala", pare ca devine din ce in ce mai prezent și pe plan local. Acum, rezultatele celui mai recent studiu releva ca 21% dintre respondenți au marturisit ca, daca nu ar mai fi mulțumiți de jobul actual, ar demisiona…

- Omicron se raspandește rapid in lume, iar in Romania au fost confirmate deja 8 cazuri cu noua varianta a virusului SARS-Cov-2. Experții avertizeaza ca acesta va deveni varianta dominanta in toata Europa.

- Singurul loc din Romania in care se obtine borangic și unde se tese in mod tradițional se afla la Stoenesti in judetul Valcea. Borangicul este firul natural de matase țesut de larve de fluturi, hranite cu frunze de dud. Meșterul popular Cristina Niculescu este cea care a salvat de la dispariție ia și…

- Intr-o intervenție la Europa FM, Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a spus ca autoritațile trebuie sa se concentreze pe vaccinarea persoanelor varstnice, vulnerabile. In caz contrar, riscam ca la finalul anului sa ne confruntam cu o creștere rapida a cazurilor Covid-19, accentuata și de apariția…

- Lovita naprasnic de valul al patrulea al pandemiei, Europa a intrat in alerta sporita dupa descoperirea, in Africa de Sud, a unei noi variante, mult mai agresive, a coronavirusului. Experții suspecteaza ca noua tulpina este mult mai transmisibila și, mai grav, prezinta o anumita rezistența la vacinurile…