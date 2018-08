Stiri pe aceeasi tema

- Intre evenimentele cu cele mai puternice argumente, prin care Romania iși continua recunoașterea ca țara cu certe dovezi Post-ul #DAMBOVIȚA100: Ostași dambovițeni in valtoarea luptelor de la Maraști (11 iulie 1917) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cezar Preda, deputat, despre consilierii PNL: „Activitatea consilierilor judeteni ai PNL este zero! (…) Ce frumos este sa te duci Post-ul PNL Dambovița, ținut in viața de lupta interna! Este singurul lucru care anima taberele apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S-au afișat rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie 2018. Promovabilitatea in județul Dambovița este de 64,69 % aproximativ egala cu Post-ul S-au afișat rezultatele la BAC. O singura medie de 10 in Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Unitatea militara 01403 I.L.Caragiale, judetul Dambovita organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV in Post-ul Locuri de munca disponibile in Unitațile Militare din Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rezultate mai slabe pentru elevii dambovițeni la Evaluarea Naționala din acest an, comparativ cu anul trecut. Nici un elev u Post-ul DAMBOVIȚA: Nici o nota de 10 la Evaluarea Naționala. Doar 50% dintre elevi au promovat la matematica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 20 – 13 iunie, ora 14 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica; Post-ul De miercuri pana vineri, Dambovița sub avertizare meteo de furtuni și grindina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Singurul hotel de 5 stele plus din Romania se va deschide in septembrie 2018 in Capitala iar manager va fi Razvan Pirjol, presedinte al Bucharest Tourism Board. "Palatul Suter din centrul Bucurestiului, cel mai ...

- Dumitru Dita, nea Mitica pentru consateni, a insotit Romania in 96 din cei 100 de ani ai ei! Nea Mitica, Post-ul Dambovita 100 – Veteranul Dumitru Dita, singurul din satul lui care s-a intors din razboi apare prima data in Gazeta Dambovitei .