Stiri pe aceeasi tema

- Olive Westerman a calatorit prin lume impreuna cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic, și a locuit in Singapore timp de trei ani. Ea a lucrat ca asistenta medicala și a spus ca lucrul cu copiii i-a permis sa aiba mereu un suflet tinar, scrie LAD Bible. {{562954}}Acum, inca are același spirit. Olive…

- Uniunea Europeana a autorizat intrarea pe piața a unui aliment nou produs de Vietnam, care va intra in compoziția mai multor produse alimentare din UE. Este vorba despre pulberea parțial degresata a greierelui de casa, cu denumirea științifica de Acheta domesticus. Faina greiereasca se va regasi, de…

- Pentru aceasta salata, veți avea nevoie de urmatoarele ingrediente:200 grame carne de vita100 grame nuci4 oua fierte taricateva masline mai mari, negrecateva linguri de maioneza de casa150 grame cascavalPune cate un strat din: carne, nuci, 3/4 cașcaval ras, oua. Peste fiecare strat pune maioneza. Decoreaza…

- Alaturi de sarmale și salata de boeuf, este unul dintre preparatele vedeta ale meselor de Craciun și de Revelion. Daca iți dorești sa obții rezultate ca la carte, nu trebuie decat sa ții cont de sfaturile și recomandarile din randurile de mai jos. Afla secretul pentru cea mai buna piftie. Cum faci cea…

- Te-ai gandit la un meniu vegan de Craciun anul acesta? In majoritatea caselor din Romania, niciodata nu lipsesc bucatele tradiționale de pe masa. Cu toate acestea, foarte multa lume este vegana, așa ca meniul lor va fi puțin diferit. Meniu vegan de Craciun. Ce ar putea sa conțina? Preparatele vegane…

- Romanii obișnuiesc sa prepare cu ocazia Sarbatorilor de Iarna delicioasa piftie. Fiecare are rețeta proprie, insa acum, Catalin Scarlatescu și-a dezvaluit rețeta de piftie cu care iși rasfața familia, an de an, de Craciun. Care este secretul lui Catalin Scarlatescu și ingredientul special pentru cea…

- Deși amandoi țin la silueta, cuplul Valentina Pelinel-Cristi Borcea nu renunța la preparatele tradiționale de Craciun. Pe masa de sarbatori vor pune toate bunatațile, incepand cu deliciosul șorici de porc, piftie și sarmale.

- Alexia Eram, fiica prezentatoarei Știrilor Pro TV, Andreea Esca, a marturisit in exclusivitate pentru Playtech Știri ca n-a tentat-o niciodata sa calce pe urmele mamei, intrucat știrile i se par un domeniu mult prea serios pentru ea. Bruneta in varsta de 22 de ani și-ar dori insa sa fie gazda unei emisiuni…