- Specialiștii au descoperit un fruct exotic care poate fi cultivat in Romania. Deocamdata se afla in faza de experimentare, insa in scurt timp ar putea aparea pe rafturile magazinelor. Despre ce fructe este vorba In stațiunile de cercetare din țara se cultiva curmale, plante aromatice și fistic din America…

S-a dezbatut mult asupra alimentelor care ar avea un efect magic asupra organismului și care ne-ar ajuta sa dam jos grasimea de pe abdomen.

- Instagram incearca sa abordeze problema comentariilor neplacute care apar in timpul streamurilor live, cu cea mai recenta funcție. Așadar, de acum, utilizatorii Live pot desemna pe cineva sa fie moderator pentru emisiunile lor, informeaza playtech.ro.

- Vacanțele in alte țari pot fi infricoșatoare din foarte multe puncte de vedere. Nu știi limba foarte bine și vei putea avea probleme de comunicare, ți-e teama ca eventual te-ai putea rataci și mai ales nu știi cat de ospitalieri pot fi oamenii din acele locuri.. Din fericire pentru noi, aplicațiile…

Ai nevoie de ingrediente ca de-o salata pentru a prepara bautura care face minuni cu corpul tau daca o consumi constant.

- De cele mai multe ori, gospodinele aleg sa foloseasca acel burete de sarma care, in timp, distruge gratarul.Din fericire, exista un truc extrem de simplu care te va ajuta sa cureti aragazul fara pic de efort!In continuare, va vom arata unul dintre cele mai simple, dar de efect trucuri in bucatarie.…

- Nu se poate contesta faptul ca un consum mai mare de fructe și legume poate fi benefic pentru sanatatea oricui. Cu toate acestea, daca aceste fructe și legume sunt cel mai bine consumate cu sau fara coaja este adesea in dezbatere. Cojile sunt deseori aruncate din cauza preferinței sau a in incercarea…

- Pe langa o dieta echilibrata și sanatoasa și mișcarea regulata, anumite ceaiuri te ajuta sa scapi mai repede de kilogramele nedorite și de grasimea de pe burta care se lasa greu dusa, potrivit Doctorulzilei.ro .1. Ceaiul de ghimbir„Este foarte bun stimulent digestiv, amplifica arderile de grasimi și…