Stiri pe aceeasi tema

- Satul rotund Charlottenburg (județul Timiș), declarat in integralitate monument istoric, va avea un muzeu etnologic dedicat șvabilor care au intemeiat localitatea, in 1771. Inițiativa aparține celor care au pus harta turistica și satul Murani

- Doar 17,4% dintre romani au absolvit o facultate, aratǎ un raport Eurostat, care plaseazǎ Romania pe ultimul loc in Europa la numǎrul de absolvenți de studii superioare. The post FACULTATE ABSOLVITA Doar 17,4% dintre romani se pot lauda ca au terminat o facultate first appeared on Informatia Zilei .

- A fost un sezon complicat plin de imbolnaviri. De viroze peste care s-a suprapus epidemia de pojar. Frecvent, cu mult mai frecvent decat in anii precedenți, parinții m-au intrebat de ce am avut așa un sezon incarcat de boli și de ce atat de severe. Raspunsul este complex și ține de modificarile pe care…

- Maria Berbescu este o fosta contabila care, in primii ani de pensie, și-a descoperit talentul pentru cusut costume populare, dar și pentru celebra „peana de june” ce impodobește clopurile tinerilor care au implinit varsta de 16 ani. „Dorința mea este sa n

- Alerta meteo ANM! Cod galben de vant, in șase județe din țaraMeteorologii au emis avertizari Cod galben de vant valabile joi dimineața in șase județe din țara.Potrivit ANM, una dintre avertizari, in vigoare pana la ora 10.00, vizeaza localitațile Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Șelimbar, Racovița,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic pentru mai multe localitati din judetul Sibiu. Potrivit ANM, pana la ora 0:00, in localitatile Sibiu, Cisnadie, Talmaciu, Selimbar, Sadu si Boita, se vor semnala intensificari…

- Șpring este o comuna din Podișul Secașelor, zona din centrul Transilvaniei, și are populație de aproximativ 2.500 de locuitori. Ocupația principala a oamenilor este agricultura. Apropierea de Sebeș și Sibiu, precum și de autostrada A3, face ca oamenii de aici sa aiba posibilitați extinse de a-și gasi…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC aduce un omagiu la trecerea in eternitate a acad. prof. univ. dr. Nicolae Manolescu, exceptional critic, teoretician si istoric literar.Nascut la Ramnicu Valcea, in 27 noiembrie 1939, Nicolae Manolescu a absolvit liceul la Sibiu in 1956 si a urmat cursurile Facultatii…