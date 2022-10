Stiri pe aceeasi tema

- Alan Eugene Miller trebuia sa fie executat prin injectie letala, joi, 22 septembrie, la ora 23.30, dupa ce, pe data de 5 august 1999, a impuscat mortal trei barbati, fosti colegi de serviciu. Dupa o controversa in privinta metodei de executie, Curtea Suprema a decis ca lui Miller sa-i fie administrata…

- Shakira, data oficial in judecata pentru frauda fiscala. Ce se va intampla in continuare! Shakira este acuzata de evaziune fiscala in Spania. Statul spaniol o acuza ca a evitat sa plateasca impozite și taxe intre anii 2012 și 2014. Artista susține ca a locuit in Bahamas aceasta perioada, deși petrecea…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat, marti, ca, in cei 20 de ani de activitate, a trimis in judecata peste 15.000 de inculpati, iar in dosarele trimise in judecata statul roman a suferit prejudicii de 5,4 miliarde de euro, potrivit News.Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a transmis, marti,…

- Cați bani da statul lunar pentru un deținut inchis la Aiud sau la alte penitenciare din țara. Numarul infracțiunilor, in creștere In Penitenciarul de Maxima Siguranța Aiud se afla in prezent, 662 de persoane incarcerate. La nivel național, in toate inchisorile din țara se afla 23331 de persoane inchise…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca nu se mai poate face nimic pentru salvarea fermei din Vrancea, indemnandu-l pe proprietar sa mearga la judecata pentru despagubiri la justa valoare. A inceput construcția Autostrazii A7 (Autostrada Moldovei), care are toate sansele sa devina realitate…

- Profesoara Cristina Rusu avea curajul sa conteste la CEDO decizia unor judecatori din Romania. Procesul a inceput in 2012, cand fosta inspectoare Doina Petrean a dat-o in judecata pe Cristina Rusu. A solicitat daune morale, motivand ca s-a simțit calomniata in presa. Pentru ca profesoara trimisese doua…