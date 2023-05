Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul Alexandru Constantinescu este leaderul trupei „The Cabarets” și ține mult, foarte mult, la mașinile vechi. Dintre toți membrii Retromobil Club Romania, Alexandru colecționeaza doar autobuze și autocare.

- O noua intervenție minim invaziva in premiera naționala, realizata in Laboratorul de Radiologie al Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj. O echipa pluridisciplinara formata din specialiști in radiologie intervenționala, urologi, nefrologi și de terapie intensiva au dat o noua șansa la viața pacientului …

- Acem o gaura de 20 de miliarde de lei in buget care cere insistent reducerea unor cheltuieli din sistemul public din Romania. Guvernul a pregatit un plan de austeritate, cu impact țintit asupra bugetarilor și al salariaților din societațile cu capital de stat.

- Dumitru Ichim (57 de ani), șofer pe utilaj de deszapezire, a murit in sediul Secției Drumuri Naționale (SDN) din Botoșani, vineri dimineața. Angajatul Secției Drumuri Naționale (SDN) ar fi lucrat non stop in ziua de joi la deszapezirea drumului spre Crasn

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu iți sare in ajutor ori de cate ori ai nevoie. Ei bine, de aceasta data va vom prezenta ce se intampla daca puneți bicarbonat de sodiu in coșul de gunoi. Daca nu ați facut asta pana acum, atunci este momentul perfect sa o faceți. Iata…

- Razvan Marin (26 de ani), mijlocașul celor de la Empoli, a avut o evoluție apreciata in meciul pierdut de echipa lui, scor 0-2, pe teren propriu, in fața celor de la Napoli, in runda cu numarul 24 din Serie A. Celebra publicație italiana Gazzetta dello Sport i-a acordat mijlocașului naționalei Romaniei…

- Incidentul șocant a avut loc in muicipiul Botoșani. Un copil de 10 ani este in stare grava, dupa ce a fost atacat de trei caini. Scena ingrozitoare s-a petrecut pe strada din fața casei sale.