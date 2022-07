Singurul copil de la ATI cu Covid e în stare gravă din cauza diabetului La Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se afla internat la Terapie Intensiva, dupa o perioada de pauza de peste doua luni, primul caz de copil diagnosticat cu COVID-19. Este un copil in varsta de 6 ani, din Suceava, care a ajuns la spital in coma diabetica, pe data de 14 iulie 2022. Medicii au explicat ca este vorba despre un caz de diabet cu debut sever. Starea grava a copilului nu este in acest moment influentata de COVID-19, ci de coma diabetica, reprezentantii spitalului spunand ca cel mai probabil in cateva zile, dupa reechilibrare, va fi transferat pe sectie. „Copilul a fost diagnosticat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

