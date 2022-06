Stiri pe aceeasi tema

- De peste doi ani nu am mai zburat cu avionul. Marturisesc ca am pașit cu o oarecare senzație de teama inapoi in aeroport. Și da, am zburat spre Atena la Congres. Dar despre ceea ce ne intereseaza pe noi toți in ceea ce privește sanatatea copiilor noștri voi scrie intr-un alt editorial. Acum doresc doar…

- Razboiul din Ucraina declanșat de Rusia a fost un avertisment pentru ca intreaga lume sa renunțe la combustibilii fosili, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a anunțat un plan de accelerare a trecerii mondiale la energie regenerabila, relateaza CNN . In timpul lansarii…

- Devenit jurat la masa „Romanii au Talent”, Dragoș Bucur este una din puținele vedete care a vorbit despre familia sa. Asta pana de curand, actorul stand de vorba cu cei de la Viva despre familie și despre soția sa. Dragoș Bucur și Dana Nalbaru sunt impreuna de 17 ani, și au impreuna trei copii, dintre…

- Vlad Hosu, avocatul lui Cristian Popescu Piedone, a venit la sediul DNA și facut declarații in legatura cu audierea primarului Sectorului 5 al Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cancelarul Austriei, singurul lider occidental care s-a intalnit cu presedintele Rusiei de la inceputul invaziei, susține ca Putin are „propria logica de razboi" și crede ca va castiga razboiul, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Da, n-o simti la inceput aproape deloc, dar ea vine, te incaleca incetul cu incetul. Ca la rodeo. Esti un manzoc salbatic, inconstient de fericit, si hasti! iti sare ticaloasa in spate. Tu esti tanar, fericit, inconstient deci, te simti iubit, dar durerea lucreaza, borhoteste incetul cu incetul, pe…

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal se intruneste, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte, premierul Nicolae Ciuca fiind singurul candidat la aceasta functie. Ciuca si-a depus candidatura la sefia PNL miercuri, in ultima zi in care era posibil acest lucru.…

- In timp ce unii comentatori occidentali sugereaza ca Ucraina caștiga confruntarea informaționala cu Rusia, exista o tema asupra careia pozitiile ucrainenilor si ale Occidentului incep sa fie divergente, atrage atentia Jakub Kalensky, specialist in dezinformarea rusa al Hybrid