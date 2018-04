Stiri pe aceeasi tema

- Martie 2018 a fost a doua luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4%. În luna februarie rata anuală a inflaţiei a fost de 3,8%, de asemenea cea mai mare din UE, arată…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut in luna martie 2018 pana la 1,5%, de la un nivel revizuit de 1,4% in februarie 2018. In randul statelor membre UE, rate anuale mai mari au fost inregistrate in Romania (4%), Estonia (2,9%), Slovacia si Lituania (ambele cu un avans de 2,5%).…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

