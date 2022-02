Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Ucrainei de catre Rusia a intensificat presiunea pentru sanctiuni economice mai dure asupra Moscovei, inclusiv posibila excludere a tarii din sistemul SWIFT, principala retea internationala de plati din lume, masura care ar lovi comertul rusesc si ar face mai dificile afacerile companiilor…

- Proteste spontane anti-razboi au avut loc joi in mai multe orașe din Rusia, dupa ce armata rusa a inceput invazia in Ucraina. Acțiunile au fost popularizate pe Telegram, un mediu preferat de mulți internauți din Rusia și din statele vecine acesteia. In orașul Tomsk, capitala regiunii cu aceeași nume…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia lui Putin pune Nato si SUA intr-o situatie aproape imposibila. In timp ce Putin s-a dezlantuit si a scapat total de sub control, liderii Occidentului fac vocalize declarandu-se ba ingroziti de ceea ce se intampla, ba anuntand sanctiuni financiare de care lui Putin nu…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Digi24.ro , despre Grupul de Lupta al NATO care va fi desfașurat in Romania, despre agresivitatea crescanda a Rusiei și despre „Cea mai buna decizie luata vreodata de Romania” și anume aderarea…

- Joe Biden a declarat presei joi dimineața (ora locala 10.00, ora 17.00, ora Romaniei), la plecarea de la Casa Alba, ca „SUA are motive serioase sa creada ca rușii sunt pregatiți sa intre in Ucraina. Rusia este angajata intr-o operațiune cu steag fals”, transmite CNN .„Fiecare informație pe care o avem…

- O petitie a fost lansata in Rusia pentru a cere Kremlinului sa nu declanseze razboiul in Ucraina. Printre semnatari figureaza celebritati locale, cum ar fi cantaretul Andrei Makarevici si actrita Lia Ahedjakova.

- Rusia a anunțat duminica, 23 ianuarie, un nou record zilnic de contaminari cu Covid-19 pentru a treia zi consecutiv, raspandire din cauza variantei Omicron. Cea mai indoliata țara din Europa de Covid-19, Rusia a inregistrat duminica 63.205 de cazuri noi, dupa ce a inregistrat 57.212 sambata și 49.513…

- Profesor de științe politice la Berlin și sociolog cu radacini in Moldova de dincoace și de dincolo de Prut, Alina Mungiu-Pippidi susține ca „interesul nostru national este sa reluam eforturile generatiilor precedente in a reveni la o Mare Neagra fara rachete nucleare, la o Europa de Est care se apara…