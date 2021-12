Singuri! Bulgaria nu vrea alte trupe NATO!

Stiri pe aceeasi tema

- Generalul american Tod Wolters, comandantul Suprem al Fortelor Aliate in Europa, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezenta militara in Romania si Bulgaria, ca urmre a defasurarii de trupe ale Rusiei la granita cu Ucraina, a informat ziarul german Der Spiegel, potrivit Reuters. Propunerile…

- Testele au devenit o practica obișnuita in multe școli din Europa și de peste Ocean. In unele țari, copiii se testeaza singuri, dar sub supravegherea profesorilor. De regula, se folosesc teste salivare. In alte țari, elevii sunt testați de cadrele medicale ale școlii.

- Ziua și recordurile in pandemia de Covid in toata Europa. Germania inregistreaza cele mai multe infectari de la debutul pandemiei, in timp ce Bulgaria și Ucraina au anunțat cele mai multe decese raportate intr-o singura zi.

- Andrew Higgins, jurnalist la New York Times, cauta explicațiile dramei prin care trece Romania, țara in care se inregistreaza cea mai mare rata de deces din lume. Jurnalistul il citeaza pe un preot al Bisericii Ortodoxe din Copaceni, localitate din sudul țarii, care le spune credincioșilor ”Nu va lasați…

- Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost in primele noua luni din 2021 de 5.131.300, in crestere cu 24,9% fata de cel consemnat in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.…

- Ambasada Suediei la București reacționeaza din nou in nota ironica in care ne-a obișnuit și anunța sambata, pe Facebook, un concurs in care ofera ca premiu 10 exemplare din volumul “Inconjurat de idioți” de Tomas Erikson. Postarea vine in contextul unui articol al tabloidului german Hamburger Morgenpost…