Singurele locuinţe din România care se ieftinesc, când preţurile sunt în creştere In trimestrul al doilea al acestui an s-a constatat o majorare a pretului de 1,4% fata de primul trimestru din 2018, conform indicelui imobiliare.ro, care masoara pretul cerut de proprietarii de apartamente vechi si noi la nivel national. In acest context, statul roman, care a decis sa vanda cele aproximativ 34.000 de locuinte date in chirie tinerilor, scade preturile an de an. mai multe, pe Capital.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

