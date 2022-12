Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu și Neluțu Varga au trecut peste momentele dificile și se gandesc la o noua colaborare. Una mult mai lunga! Patronul lui CFR Cluj vrea sa-i propuna antrenorului un contract pana in anul 2029. „Bursucul” a raspuns acestei propuneri la conferința de presa desfașurata inaintea partidei cu FC…

- Nicușor Stanciu, dorit de CFR Cluj. Patron: Nu va fi o problema la salariu, dar jucatorul are contract in China pana in 2024 Echipa de fotbal CFR Cluj intenționeaza sa-l aduca pe internationalul roman originar din Alba, Nicolae Stanciu, care joaca cum la Wuhan din China. Patronul echipei, Neluțu Varga…

- Neluțu Varga se afla in Turcia, la meciul Sivasspor – CFR Cluj, din grupele Europa Conference League, deși in luna iulie a suferit un AVC. Patronul echipei a spus ca nu se mai gandește sa-l dea afara pe Dan Petrescu și le-a promis jucatorilor o prima daca echipa se califica in primavara europeana. Neluțu…

- Deși in ultima perioada Dan Petrescu a fost criticat de Neluțu Varga, patronul echipei CFR Cluj, lucrurile intre cei doi s-au liniștit. „Bursucul” a vorbit despre relația acestuia cu patronul.

- Pentru prima oara de la AVC-ul minor suferit vara acesta, Neluțu Varga va fi prezent pe stadion pentru a o incuraja pe CFR Cluj. Patronul „feroviarilor” a anunțat ca vine in Gruia pentru duelul cu Slavia Praga din Conference League. CFR Cluj - Slavia Praga se disputa astazi, de la ora 19:45, liveTEXT…

- Fostul fotbalist Marcel Pușcaș a dezvaluit ca la CFR Cluj este un jucator care e platit cu 12.000 de euro pe luna, dar care n-a jucat niciun minut in 4 ani.Patronul echipei, Neluțu Varga, a spus ca jucatorii sai au salarii mari, iar despre Dan Petrescu a spus ca nu și-a caștigat salariul. ”Nu vreau…

- Neluțu Varga a ieșit din nou la atac și l-a criticat pe Dan Petrescu, la doar cateva ore dupa ce a anunțat ca antrenorul nu pleaca de la CFR Cluj. Patronul nu este mulțumit de jocul echipei și a solicitat urgent explicații, intr-o ședința programata saptamana aceasta. Omul de afaceri a dezvaluit ce…

- CFR Cluj a caștigat meciul de luni seara cu FC Argeș, cu scorul de 1-0, dar experiența lui Dan Petrescu la echipa se apropie de final. Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, a spus ca Dan Petrescu a primit toți jucatorii pe care i-a cerut, dar performanțele lipsesc.Helmulth Duckadam crede ca Dan Petrescu…