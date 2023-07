Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor financiar pentru pensionari 2023: Cum sunt acordați banii și care sunt categoriile de venituri luate in considerare pentru seniorii care au sub 3.000 de lei Ajutor financiar pentru pensionari 2023: Cum sunt acordați banii și care sunt categoriile de venituri luate in considerare pentru seniorii…

- Vești bune pentru romani! Minorii care au implinit varsta de 16 ani pot sa calatoreasca singuri in strainatate. Legea a fost votata deja in Parlamentul Romaniei, dupa ani intregi in care acest lucru a fost posibil doar in cazul adolescenților majori, cu varsta de peste 18 ani. Proiectul de lege a primit…

- Un nou ajutor de stat pentru pensionari din luna iulie. Anuntul de ultima ora facut de Casa de Pensii Un nou ajutor de stat pentru pensionari din luna iulie. Anuntul de ultima ora facut de Casa de Pensii Casele de Pensii din Romania anunta noi beneficii pentru pensionarii romani din luna iulie. Aproximativ…

- Multe plaje din Europa, inclusiv din Grecia și Romania, au fost invadate in anii trecuți de meduze mov, a caror ințepatura toxica poate provoca reacții severe. Iata ce trebuie sa faci in astfel de situații.

- Guvernul a adoptat joi un Memorandum prin care mandateaza Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica nationala cu atributii in domeniul politicilor industriale, sa identifice oportunitatile de finantare printr-un mecanism de schema de ajutor de stat pentru industria energointensiva, in…

- Primaria Constanta a semnat contractul pentru serviciul de salvare acvatica ndash; salvamar si de prim ajutor pe plajele din oras si din Mamaia Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania A.N.S.P.S.R este castigatoarea contractului Asociatia a fost fondata de Gheorghe…

- Una dintre cele mai grave boli pe lumea asta este sa nu insemni nimic pentru nimeni. – Maica TerezaRomania – singuratatea varstnicilor, cel mai mare dușmanIn Romania, 15% dintre romani spuneau ca se simt singuri inca din 2011, conform statisticilor. Din pacate, Romania e una dintre țarile cu un ridicat…

- Anunț major pentru agricultorii din Romania! La Palatul Victoria astazi a fost o zi plina cu multe decizii pe marginea unor noi proiecte de finanțare. Printre acestea s-au aflat și cele legate de agricultura, in speța pentru fermierii care se ocupa cu cultivarea de usturoi și cartofi. La finalul ședinței,…