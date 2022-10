Singurătatea îmbătrânește mai mult decât fumatul Este deja bine stabilit faptul ca singuratatea poate fi daunatoare pentru sanatatea psihologica. Dar este posibil sa afecteze și sanatatea fizica – mai exact, sa accelereze procesul de imbatranire a organismului. Singuratatea a crescut varsta biologica a oamenilor mai mult decat fumatul regulat, potrivit unui studiu al companiei de biotehnologie Deep Longevity, realizat in randul […] The post Singuratatea imbatranește mai mult decat fumatul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Singuratatea și depresia pot accelera imbatranirea mai mult decat fumatul, arata un studiu Deep Longevity. Acesta releva faptul ca singuratatea afecteaza nu doar psihicul uman ci și sanatatea fizica, accelerand procesul de imbatranire al organismului.

