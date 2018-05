Singurătatea este mai periculoasă pentru sănătate decât obezitatea Pentru mulți dintre noi, singuratatea reprezinta o experiența sfașietoare. Dar exista persoane care aleg sa traiasca singure, deoarece astfel iși pot trai viața fara restricții. Dar dincolo de toate, singuratatea devine un pericol pentru public. Cercetatorii au mers chiar pana acolo incat sa sugereze ca singuratatea poate sa te omoare mai repede decat obezitatea, potrivit... Read More Post-ul Singuratatea este mai periculoasa pentru sanatate decat obezitatea apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

