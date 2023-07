Singurătatea crește riscul de boli cardiace Oamenii de stiinta au descoperit ca singuratatea, pe langa depresie și anxietate crește riscul de declansare a bolilor cardiace in randul pacientilor diabetici. Un studiu recent publicate in European Heart Journal releva ca singuratatea ar putea fi un factor de risc mai important pentru aparitia bolii arteriale coronariene – afectiune din cauza careia vasele […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

- Singuratatea ar putea spori riscul de declansare a unei boli cardiace in randul pacientilor diabetici, arata rezultatele unui studiu recent, informeaza DPA. Oamenii de stiinta au descoperit ca singuratatea ar putea fi un factor de risc mai important pentru aparitia bolii arteriale coronariene - o afectiune…

