Stiri pe aceeasi tema

- BerbecS ar putea sa primesti bani in urma depunerii eforturilor la serviciu. Un sef pune o vorba buna pentru tine si astfel, pe neasteptate primesti mai mult decat te asteptai tu. Astfel te poti bucura de cumparaturi, dar poti achita si diverse facturi, taxe sau ale servicii de care doresti sa beneficiezi…

- Nu mai este un secret faptul ca fiecare zodie este reprezentata de un animal! Ei bine, daca pana acum nu ai descoperit ce vietate se ascunde in spatele nativului tau, acum este momentul. Iata cine este șarpele sau șoimul din horoscop!

- Fostul ministru de interne, Dorin Recean, a figurat pe lista scurta a PAS-ului în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Este opinia unor reprezentanți ai Platformei DA și ai unor comentatori politici, potrivit carora revenirea lui Recean în viața publica ar avea menirea…

- Este foarte important nu doar sa ajungi ușor la medicul tau de familie, ci și ca acesta sa aiba o vasta experiența profesionala, pentru a te putea indruma cat mai bine. Acesta este motivul pentru care iți poți alege cu incredere medicul de familie la SANADOR. Ai nevoie de un medic de familie…

- BerbecFinalul saptamanii iti aduce multa treaba in sfera profesionala. Elanul de a munci intr un anume ritm impus de tine poate fi obstructionat fie de colegi, fie pur si simplu de cauze greu de explicat in cuvinte. Selecteaza ti prioritatile pentru intreaga saptamana si ai in vedere si colaborarea…

- Unii nativi sunt mai responsabili decat alții. In timp ce unii reprezentanți ai zodiacului sunt extrem de atenți cu cei din jurul lor, maturi și echilibrați, alți nativi fug de responsabilitați și cred ca obligațiile lor fața de persoanele care sunt in preajma lor nu prea exista. Verifica și tu daca…

- Americanca Pam Shriver (59 de ani), fost numar 3 WTA), crede ca anul 2022 va fi unul complicat pentru Emma Raducanu (19 ani, 19 WTA). Pam Shriver este o jucatoare legendara in probele de dublu. A cucerit nu mai puțin de 21 de trofee de Grand Slam, un aur olimpic in 1988, și s-a impus in 10 randuri la…

- Florin Citu va schimba secretarul general al Senatului, pentru a-l numi ca mana dreapta a sa pe Horatiu Gorun, un colaborator de incredere, potrivit informatiilor „Adevarul“. Recent, Marcel Ciolacu a impus-o pe functia similara de la Camera pe Silvia Mihalcea, o apropiata a PSD