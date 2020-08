Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este singura universitate din Romania inclusa in tradiționalul și prestigiosul clasament/ranking internațional al universitaților Shanghai (Academic Ranking of World Universities/ARWU), ocupand, in anul 2020, poziția 701-800.In lume exista aproximativ…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este singura universitate din Romania inclusa in traditionalul si prestigiosul clasament/ranking international al universitatilor Shanghai (Academic Ranking of World Universities/ARWU), ocupand, in anul 2020, pozitia 701-800.

- Universitatea Babeș-Bolyai susține ca este singura universitate din Romania, clasandu-se pe poziția 701-800 la nivel internațional, inclusa in prestigiosul clasament al universitaților Shanghai.„Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este singura universitate din Romania inclusa…

- Cele mai multe anunțuri pentru apartamente de vanzare sunt in continuare in București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Piața imobiliara din Romania da semne serioase de revenire dupa perioada de starii de urgența de pe teritoriul Romaniei. Primele semne de revenire s-au inregistrat inca din luna mai,…

- Romania are nevoie de un restart solid, de reforme structurale coerente si cu viziune, sustin reprezantantii mediului de afaceri prezenti la dezbaterile organizate pe parcursul celor doi ani in marile centre universitare, din tara, precum Iasi, Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta.

- La Aeroportul Heraklion din Creta au fost testata fiecare persoana care a venit din Romania cu o cursa care a adus turiști din București și Cluj-Napoca. Testarea a durat peste 3 ore, a povestit la postul Digi24 Vlad, unul dintre pasagerii aflați in avion.

- "Conform clasamentului Quacuarelly Symonds World University Rankings (QS) 2020, aferent anului 2021, cel mai cunoscut ranking global al universitatilor in functie de domeniile de studiu si cercetare, Universitatea din Bucuresti are, alaturi de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cele mai…

- Universitatea din București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca sunt singurele universitați din Romania prezente in clasamentul QS 2020. Cele doua universitați se situeaza in marja 801-1000 a celui...