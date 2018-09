Stiri pe aceeasi tema

- Iarba din vis costa 6.000 de euro! Așa arata gazonul pe care Romania va juca in Liga Națiunilor, cu Muntenegru. Pe ”Ilie Oana” s-au montat rulouri de gazon pe 700 mp, s-a vopsit vestiarul oaspeților și se repara și gardul din jurul arenei din Ploiești. Gazonul de pe stadionul Ilie Oana arata aproape…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, apreciaza ca ‘exista o criza a fortei de munca autohtona, o criza reala, concreta’, care se manifesta in sectorul public si, in aceeasi masura, si in sectorul privat. Edilul Chirica a declarat, pentru AGERPRES, ca exodul fortei de munca este intalnit nu doar la nivel…

- In domeniul automaticii, Politehnica a fost clasata ca fiind prima la nivel national si in top 151-200 la nivel international. in domeniul ingineriei chimice, UPB ocupa primul loc la nivel national si este clasata in top 201-300 in topul universitatilor la nivel mondial, iar in domeniul ingineriei electrice…

- Nicoleta Dumitrescu Majorarea salariilor din administratia publica, dar si in invatamant, i-a ajutat pe tinerii care nu stiau la ce facultate, sau mai bine zis la ce profil sa se inscrie, sa ia decizia mult mai repede. Confirmarea a venit dupa ce Universitatea “Petrol – Gaze” din Ploiesti a organizat…

- Lunar, din 3.000 de locuri vacante in toate domeniile, 1.000 raman neocupate Nicoleta Dumitrescu Lipsa fortei de munca bine calificate, dar si necalificate in Romania nu mai este o noutate, aceasta realitate fiind valabila inclusiv la nivelul judetului Prahova. Iar cea mai buna dovada ca angajatorii…

- Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti a anuntat ca a prelungit perioada de inscriere pentru admitere cu inca doua zile, dupa urmatorul program: astazi, 19 iulie, orele 9.00-15.00, vineri, 20 iulie – 9.00-13.00. Initial, candidatii s-au putut inscrie la concursul de admitere pana ieri, data limita stabilita…

- Joi 28 iunie, orele 10.00, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești va avea loc deschiderea Conferinței internaționale „Gestionarea diferențelor - o provocare a lumii contemporane”, organizata de instituția gazda UPG Ploiești, Alianța Franceza din Ploiești, Institutul Francez din București, Consiliul…

- Victor Ponta anunța ca Romania va intra intr-o mare criza guvernamentala! Fostul premier considera ca explozia cursului valutar, a ROBOR, dar și faptul ca importurile depașesc cu mult exporturile, coroborate cu ceea ce se intampla pe scena politica vor duce la momente de cumpana pentru romani.”Se…