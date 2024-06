Stiri pe aceeasi tema

- Sealand, cunoscuta oficial ca Principatul Sealand, este recunoscuta ca fiind cea mai mica țara din lume, situata la aproximativ 12 kilometri de coasta Suffolk din Marea Nordului. Aceasta micronațiune fascinanta se afla pe o platforma marina abandonata din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cunoscuta…

- Sealand, cunoscuta oficial ca Principatul Sealand, este cea mai mica țara din lume, situata la aproximativ 12 kilometri de coasta Suffolk din Marea Nordului. Aceasta micronațiune fascinanta se afla pe o platforma marina abandonata din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cunoscuta sub numele de…

- Pentru a asigura securitatea Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, Franța construiește, intr-un ritm alert, cea mai mare tabara militara din Europa de dupa al Doilea Razboi Mondial. Situata pe locul unui fost parc de distracții din estul Parisului, tabara va gazdui 4.500 de soldați.

- Lasselsberger, una dintre companiile grupului austriac in Romania, intenționeaza sa construiasca un ansamblu de producție in Sandulești, județul Cluj, pentru care a solicitat guvernului ajutor de stat prin programul național de construcții, conform unei decizii a acționarilor. Grupul austriac Lasselsberger…

- Pe masura ce alegerile europene se apropie, datele surprinzatoare arata unde se situeaza loialitațile Generației Z și a milenialilor. Partidele de extrema dreapta inregistreaza creșteri spectaculoase in intreaga Europa – și tinerii se alatura acestui trend. Multe partide cu agende anti-imigranți primesc…

- Olesea Stamate declarata ca Pactul pentru Europa este un document fara valoare juridica, din acest motiv la semnarea pactului nu au participat președinții de partide, dar doar reprezentanți. Declarațiile au fost facute de vice-președinta PAS, Olesea Stamate, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra”. ”Ținind…

- Cand vine vorba de salariile medii in statele membre ale UE, exista inca variații semnificative, in funcție de o serie de factori, cum ar fi legi, cerere, inflație și nu numai. Potrivit „Statista”, in 2022, salariile medii anuale au variat de la 73.642 EUR in Islanda, pana la 24.067 EUR in Grecia. Cele…

- Romania va participa cu peste doua mii de militari la exercițiul Swift Response 24 al NATO, care se va desfașura in perioada 5-24 mai. Totodata, acest exercițiu va fi printre cele mai mari operațiuni de desant aerian din Europa, de dupa al Doilea Razboi Mondial. La exercițiul SWIFT RESPONSE 24, organizat…