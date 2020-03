Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce 114 tari au fost afectate de noul coronavirus, care a preluat, potrivit OMS, caracterul unei pandemii si care afecteaza marea majoritate a statelor europene, exista inca o tara pe batranul continent unde, pentru moment, nu a fost identificat vreun caz de Covid-19. Muntenegru, aceasta mica…

- In timp ce 114 tari au fost afectate de noul coronavirus, care a preluat, potrivit OMS, caracterul unei pandemii si care afecteaza marea majoritate a statelor europene, exista inca o tara pe batranul continent, unde pentru moment, nu a fost identificat vreun caz de infectie cu Covid 19. Muntenegru,…

- Presedintele Donald Trump suspenda toate intrarile persoanelor din tarile europene în SUA - cu exceptia Regatului Unit - timp de 30 de zile, pe fondul crizei COVID-19, potrivit Mediafax. În cadrul unei apariții televizate, președintele Donald Trump a transmis ca toate calatoriile…

- Turcia a anuntat miercuri ca a înregistrat primul sau caz de infectare cu noul coronavirus, un barbat care a calatorit recent în Europa si a carui stare de sanatate este "buna", potrivit ministrului Sanatatii, citat de AFP. "Ieri (marti) seara, rezultatul testului…

- Germania este cea mai putin afectata tara din Europa de epidemia de coronavirus avand cea mai mica rata a mortalitatii dintre tarile europene cu un mare numar de cazuri confirmate. Ce a facut diferit fata de Italia care a ajuns a doua cea mai afectata tara din lume dupa China?

- Situația in Europa se schimba de la zi la zi din cauza noilor cazuri de coronavirus descoperite in diferite țari ale continentului. Sutele de noi diagnostice din Europa dau naștere temerii unei raspandiri masive și in Marea Britanie. Drept urmare, vin și masurile de precauție pentru populație. Cum este…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns in Italia la 76. Premierul Giuseppe Conte a anunțat masuri dure: carantina in mai multe localitați, suspendarea activitaților sportive, a meciurilor și a excursiilor.Potrivit „Corriere della sera”, sambata numarul persoanelor infectate a…

- Numarul mortilor provocate in China continentala de noul coronavirus se apropia duminica de 1.700, in timp ce primul deces in afara Asiei a fost raportat in Franta, relateaza AFP. Potrivit primului bilant difuzat duminica de autoritatile chineze, pneumonia virala Covid-19 a provocat moartea a 1.665…