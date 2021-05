Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia ia amploare in unele țari asiatice. In timp ce China a primit spectatori la meciul de deschidere al Campionatului Național de Fotbal, unii dintre vecinii sai sunt nevoiți sa intareasca masurile. India se confrunta cu un val fara precedent, care ii obliga pe locuitorii din New Delhi sa intre…

- ​Jucatoarea româna de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, în optimile de finala ale turneului ITF de la Bellinzona (Elvetia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a învins-o pe Anna Bondar (Ungaria), cu 5-7, 6-1, 7-6(5), în turul secund, informeaza…

- Guvernul premierul maghiar Viktor Orban nu va mai permite accesul presei independente in spitale și centre de vaccinare, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA, citata de Agerpres. Autoritațile de la Budapesta motiveaza decizia prin faptul ca accesul neintrerupt al presei…

- Regimul de la Phenian a derulat ultimul test balistic acum un an, pe fondul blocajului negocierilor dintre Kim Jong-un și Donald Trump. Tirul cu rachete de joi reprezinta o provocare pentru administrația democrata de la Washington, scrie BBC News . Coreea de Nord a lansat joi dimineața doua rachete…

- Sportivii japonezi participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo nu sunt eligibili pentru vaccinurile contra noului coronavirus oferite de China, atat timp cat Japonia nu le va aproba, a anuntat vineri ministrul pentru Jocurile Olimpice, Tamayo Marukawa, citat de Reuters. Comitetul olimpic…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat vineri China si Rusia ca actioneaza impotriva ordinii internationale, relateaza DPA si AFP. El spune ca Alianța ar trebui sa stranga relațiile cu Australia și cu Japonia.

- Ștefan-Calin Pristavu, in clasa a IX-a B profil matematica-informatica la Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra-Neamț, pregatit de profesor doctor Monica Costea, a participat la Olimpiada Internaționala de Lingvistica din 2021. Ediția din acest an s-a desfașurat in perioada 29 ianuarie – 1 februarie…