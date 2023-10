Stiri pe aceeasi tema

- Presa afiliata Hamas din Gaza raporteaza ca Jamila al-Shanti, vaduva cofondatorului Hamas Abdel Aziz al-Rantisi și prima femeie aleasa in biroul politic al gruparii teroriste, a fost ucisa intr-un atac aerian israelian.Rapoartele nu ofera detalii despre locația grevei, spunand doar ca aceasta a avut…

- Prima și singura femeie membra a biroului politic al Hamas, Jamila al-Shanti, vaduva co-fondatorului Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi, supranumita „mama Hamas”, a fost ucisa intr-un atac aerian israelian, joi, relateaza BBC.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat marți ca are nevoie de acces urgent in Gaza, pentru a livra ajutoare și provizii medicale, dupa ce agenția ONU a avertizat despre o criza umanitara pe termen lung in enclava palestiniana. De cand Israelul bombardeaza Fașia Gaza, au murit 2.800 de oameni…

- Europa va deschide un coridor aerian umanitar catre Fasia Gaza, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarand ca palestinienii din Gaza „nu pot plati pretul barbariei Hamas".

- Presedintele american Joe Biden a vorbit cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, si a promis ca SUA nu vor condamna civilii in Fasia Gaza pentru actiunile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului.Presedintele Joe Biden a condamnat atacul brutal al organizatiei teroriste…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Tanara cu origini romanești, ucisa la Festivalul Morții din Israel: 'Copilul nostru a devenit o mica stea in Univers'O tanara cu origini romanești și-a gasit sfarșitul in atacurile teroriste din Israel. In varsta de doar 24 de ani, Bruna Valeanu a fost ucisa de luptatorii Hamas, la festivalul ce se…

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…