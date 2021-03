GUILTY hipnotizează publicul cu noul single “Illusions never die”

Trupa de rock alternativ formata din 2 români și 2 sud americani, revine cu un un nou single puternic. După materialul de debut „A long way to nowhere EP”, stilul muzical al celor patru a evoluat iar direcția muzicala este mai bine conturată și mai directă. Orice… [citeste mai departe]