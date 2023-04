Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Dolj va fi gazda etapei naționale a Olimpiadei Naționale de Matematica (clasele IX-XII), in perioada 10 – 14 aprilie. Ediția a LXXIII-a, va reuni 471 elevi și cadre didactice din intreaga țara: 366 elevi, 44 profesori insoțitori, 61 membri Comisia Centrala. Festivitatea…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a organizat, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Romane, un concurs inedit desfașurat pe parcursul a doua zile in Poligonul Targu Carbunești, pe traseele de Via Ferrata ale Clubului de alpinism „White Wolf” din Baia de Fier, cat și la sediul unitații.…

- Liceul ”Energetic” din Craiova apare pentru prima data anul acesta pe lista școlilor in care se face performanța la franceza. O eleva de gimnaziu s-a calificat la Olimpiada Naționala de Limba Franceza. Este vorba de Gabriela Militaru, care a obținut locul I la etapa județeana pentru clasa a VII-a. Pentru…

- Simularile la Evaluarea Naționala 2023 și Bacalaureat 2023 au loc in urmatoarele doua saptamani. Elevii vor susține simularile la Evaluarea Naționala (cei de clasa a VIII-a) incepand cu 20 martie și simularea la Bacalaureat (cei de clasa a XII-a) incepand cu 27 martie.Potrivit documentului, accesul…

- Eleva Gabriela Pirvulescu de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a reușit sa se califice in lotul Romaniei, format din patru eleve, care va participa la Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete. Competiția va avea loc in luna aprilie, in Slovenia.Gabriela nu este la prima performanța.…

- Amelia Milcu este clasa a XII-a la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova și este singura eleva din Dolj calificata la Olimpiada Naționala de Chimie. Amelia este pasionata de chimie inca din perioada gimnaziului și are in portofoliu mai multe premii. Amelia studiaza la specializarea matematica-informatica-intensiv…

- Calendarele olimpiadelor și concursurilor naționale in anul școlar 2022-2023 au fost publicate de Ministerul Educației. Craiova va gazdui anul acesta faza nationala a Olimpiadei de Matematica. In anul scolar anterior, Craiova a gazduit in luna aprilie Olimpiada Nationala de Limba Franceza si Olimpiada…

- Bacalaureat cu cel mult 10 probe. Este propunerea pe care Ministerul Educatiei vrea sa le-o prezinte elevilor de liceu, pentru sustinerea examenului maturitatii. Testarea la finalul celor 12 clase ar urma sa se faca in scris si oral, iar unele probe vor putea fi sustinute in timpul anului scolar. Reprezentantii…