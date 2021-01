Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la „reconciliere”, condamnand un „atac odios” asupra Capitoliului, dupa o zi de haos care a zguduit America, scrie AFP. Intr-o inregistrare video care arata o…

- Președintele american Donald Trump a admis joi ca mandatul sau se incheie in 20 ianuarie și a promis o „tranziție ordonata”, dupa ce Congresul a validat victoria democratului Joe Biden. Mesajul din partea președintelui american, care are contul de Twitter suspendat, a fost postat pe rețea de directorul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- Procurorii din Olanda care au cercetat un caz de infracțiune cibernetica au confirmat ca lui Donald Trump i-a fost spart contul de Twitter in luna octombrie, in ciuda faptului ca Washingtonul și rețeaua sociala au dezmințit aceasta informație, relateaza The Guardian.

- Donald Trump, presedintele american in exercitiu, nu accepta nici acum rezultatele obtinute in urma alegerilor prezidentiale de pe 3 noiembrie, castigate de Joe Biden. Cu doua zile inainte de reuniunea electorilor care vor desemna viitorul presedinte al Statelor Unite, Trump sustine pe Twitter ca el…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump, care nu si-a recunoscut nici acum infrangerea in fata rivalului sau Joe Biden, a afirmat vineri ca intentioneaza sa se deplaseze la o adunare a sustinatorilor sai, de sambata, de la Washington, pentru ca acestia vor sa-si exprime sustinerea fata de el,…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Intr-un mesaj pe Twitter, Donald Trump a declarat ca are un avans mare, insa democrații „incearca sa fure alegerile”. Președintele american in exercițiu a reacționat pe rețeaua de socializare la scurt timp dupa discursul increzator al rivalului sau. Joe Biden a declarat ca este optimist privind rezultatul…