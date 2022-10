Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca a semnat dispoziția de suspendare a activitații pe 30 de zile pentru un club de pe malul Begai. „E doar unul din pașii mulți ai campaniei noastre de a recupera aproape 11 hectare de domeniu public care a fost și este exploatat ilegal și fara sa aduca niciun venit…

- Scurgerile de gaze din conductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltica sunt extrem de periculoase pentru clima. Experții de mediu și Agenția Daneza pentru Energie avertizeaza despre riscul unei „bombe climatice”. Mai mult de jumatate din gazul din conducte a intrat in atmosfera.

- Livingul este camera in care te relaxezi si in care iti petreci cea mai mare parte a timpului, alaturi de cei dragi. Iar daca iti doresti o amenajare clasica pentru acest spatiu, trebuie sa te asiguri ca optezi pentru elementele potrivite, care sa aduca un plus de rafinament intregii incaperi, dar…

- Daca Zion Y Lennox reusise sa dezmoreasca publicul, pauza lunga ce a urmat pana la intrarea pe scena a trupei Clean Bandit a mai redus din intensitate. Noroc cu dorinta de distractie si cu harul fetelor de la Clean Bandit, care au stiut sa readuca voia buna in prim plan. Atmosfera frumoasa este pe gazon,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebeș au identificat un barbat, de 47 de ani, din municipiul Arad, ca persoana banuita de savarsirea unui furt, dintr-un supermarket din Sebeș, fapta semnalata poliției la data de 7 iulie 2022. In sarcina acestuia s-a retinut faptul…

- Atmosfera de vara te duce cu gandul la concertele in aer liber. Distractia este cuvantul cheie ce descrie aceste evenimente. Muzica este o idee excelenta, atunci cand iti doresti sa te relaxezi si sa ai parte de momente de neuitat. Cum ar fi sa iei parte la un concert dedicat muzicii anilor 2000? Te…

- O enoriașa i-a transmis arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca deși in apropierea locuinței sale sunt nu mai puțin de trei biserici, la nici una dintre acestea nu sunt cantareți buni la strana. Mai mult, femeia spune ca la una dintre biserici, unde preotul care slujește canta in același…

- Pentru prima data de la deschidere, la Plaja Dunarea se organizeaza o petrecre la piscina. Atmosfera va fi intretinuta de DJ Razz si MC Robert, vor fi concursuri cu premii si distractie maxima. Galatenii dornici de distractie la piscina sunt asteptati sambata, 30 iulie 2022, incepand cu ora 12.00, la…