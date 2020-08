Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de bunul simț, se pare ca pe la Ionel Danciulescu a cam ezitat ”sa ajunga”. Gestul pe care l-a comis in plina strada de fața cu prietenul sau! Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro!

- Ilie Nastase, 74 de ani, se ocupa de afaceri in aceata perioada și a cumparat doua apartamente in blocul ridicat de fratele Simonei Halep in Mamaia Nord, anunța click.ro. Nastase a dat cate 80.000 de euro pe fiecare apartament, care se afla la parter. Cele doua imobile sunt cadou pentru fetele lui,…

- Dar ce avem noi aici? Sa fie Max, fiul vitreg al regretatului Andrei Gheorghe, urmatorul „crai” in devenire al showbiz-ului? La doar doua zile de la momentul cand Spynews.ro a publicat imagini exclusive cu apropierile dubioase dintre tanar și Simina, fosta lui What's Up, revenim cu noi imagini, dar…

- Toata lumea știe ca Eugen Teodorovici e foarte ocupat in fiecare zi, insa iata ca iși face timp pentru prieteni, dar nu uita nici de placerea vinovata. Cum a fost surprins politicianul in plina zi de paparazzii Spynews.ro!

- Constantin Enceanu nu se da inapoi de la a fi un artist complet, cu o imagine impecabila, motiv pentru care nu se ferește sa iși cumpere cele mai bune produse de ingrijire. Sau sa fie oare pentru soție? Ramane de vazut.

- Bogdan Andone a demonstrat ca la el in casa sportul este „moștenire” de familie! Celebrul antrenor și-a luat soția și copiii și au format cea mai tare echipa. Totul in vazul tuturor! Imaginile susprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Nicole Cherry se iubește de mai bine de doi ani cu Florin Popa, tanarul care a cunoscut-o inca de pe vremea cand aceasta avea 16 ani. Acum, cei doi locuiesc impreuna și sunt foarte fericiți. Artista a vorbit despre cum și-a cunoscut marea dragoste.„Ne cunoșteam dinainte. Poate și asta a facut sa nu…

- Costin Marculescu a fost mereu o prezența vesela și mereu dorinica de distracție și voie buna oriunde a mers, insa iata ca nici dupa moarte nu sta departe de prietenii sai. Ieri seara, dupa ce preotul a sfințit mancarea de la priveghiul actorului, un porumbel a venit imediat și s-a așezat pe preparatele…