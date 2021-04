Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Romaniei la Eurovision a depasit pragul de doua milioane de vizualizari pe canalele oficiale Youtube – Eurovision Song Contest si Roxen. Videoclipul piesei „Amnesia”, interpretata de Roxen si regizat de Bogdan Paun, este unul dintre cele mai urmarite pe canalul concursului international, cu…

- Va fi consolidata cooperarea cu Bulgaria, Grecia, Romania, Turcia și Ucraina in asigurarea "libertații navigației și securitații" in Marea Neagra. Ca parte a modernizarii forțelor armate, Marea Britanie intenționeaza sa-și sporeasca prezența in Arctica și Balcani, precum și in Marea Baltica, Marea Mediterana…

- “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI, cucerește topurile din țara, dar și pe cele din intreaga lume. Cu peste 4 miliiane de vizualizari, piesa urca in clasamentele de specialitate și iși face simțita prezența pe radiourile naționale și internaționale. Astfel ca in top Shazam Global, piesa urca…

- La data de 23.02.2021 a avut loc Sedinta Biroului Executiv al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra RUMN .La sedinta au participat Prof. Pericles A. Mitkas, Presedintele in Exercitiu al RUMN, Prof. Eden Mamut, Secretar General al RUMN, reprezentanti in Biroul Executiv al RUMN ai universitatilor…

- Romania s-a clasat pe locul al patrulea in clasamentul pe medalii, cu 2 de aur, 5 de argint si 5 de bronz, la Campionatele Balcanice de atletism in sala pentru seniori, desfasurate sambata la Istanbul. Turcia a ocupat primul loc, cu 7 medalii de aur, 4 de argint si 4 de bronz, urmata de Ucraina, 4-6-4,…

- Cei mai multi vizitatori straini au venit anul trecut in Romania din tari situate in Europa (96,2%), ponderea cea mai mare apartinand vizitatorilor din Bulgaria (26,2%), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). De altfel, topul primelor 6 locuri, dupa ponderea in numarul…

- Una dintre piesele incluse pe cel mai recent album lansat de INNA – “Flashbacks” este pe locul 64 pe Shazam Rusia. Compusa de Marcel Botezan, Sebastian Barac, Alexandru Cotoi, David Ciente, Luisa Luca și Elena Alexandra Apostoleanu, piesa a cucerit publicul din Rusia și crește in clasamentul Shazam.…