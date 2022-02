Stiri pe aceeasi tema

- Swedish House Mafia a lansat, impreuna cu Sting, single-ul “Redlight”. Piesa a inceput sa fie anunțata acum cateva luni, cand trio-ul a postat mai multe story-uri pe Instagram conținand parți din noua melodie. In ultimele doua saptmanani, Carnage și Alesso au redat piesa la spectacolele lor. Totodata,…

- Vince Staples a lansat noul sau single „Magic”. Piesa produsa de Mustard este primul single de pe viitorul sau album foarte așteptat Ramona Park Broke My Heart. Dedicat orașului sau natal – cartierul Ramona Park din Long Beach, CA – noul album va fi lansat in aprilie 2022. „Este un simbol al casei”,…

- Formatia Celelalte Cuvinte a lansat o noua melodie, „Nesupus”, care va fi inclusa pe urmatorul material discografic al trupei, „Clepsidra fara nisip”. „Noul album va fi un disc cu sound mai proaspat, mai ales și datorita apariției in componența trupei a unei foarte iscusite chitare-pereche așteptate,…

- Formatia timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul 5, piesa In Gradina, o melodie care a fost realizata in studioul Music Hub TM din Timișoara, o casa de producție muzicala care funcționeaza pe baza de donații.

- Dupa 19 ani de la lansarea hitului “Nu pot sa mai suport”, NICO a facut din nou echipa cu Cabron pentru noua ei melodie. Piesa “Oscar de dor” marcheaza lansarea celui de-al doilea single al celor doi artiști care au scris istorie in muzica romaneasca de la inceputul anilor 2000. “Publicul aștepta de…

- Bastille a lansat noul single – “Shut Off The Lights”. Indiferent de oportunitatile nelimitate de evadare prin tehnologia moderna, nu exista nimic asemanator cu conexiunea reala, umana. Pe noul single, “Shut Off The Lights”, Bastille se scoate din metaverse pentru a redescoperi bucuriile vietii reale,…

- Stromae a lansat noul single “L’enfer”. Dupa ce a facut marea revenire in lumea muzicii in octombrie 2021 prin titlul „Sante”, cantaretul belgian revine in fața scenei muzicale cu „L’enfer”, al doilea single de pe viitorul sau album „Multitude” anuntat pentru martie 2022. Pentru a promova aceasta noua…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul patru din cariera, melodia „Țuica de Banat”, avand parte de un videoclip filmat la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. „Țuica de Banat este o parodie la adresa societații și oda adusa bauturii tradiționale produsa prin distilare. Cand crești…