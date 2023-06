Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte zece au ajuns la spital in urma unei tornade puternice in Texas. In Spania a fost intai ninsoare, apoi ploi torentiale. Si mai multe orase din Franta au fost, de asemenea, blocate de apa. In schimb, Asia se bucura de o vara timpurie, cu temperaturi de pana la 37 de grade Celsius. …

- Cea mai ridicata temperatura din Singapore, din ultimele patru decenii, a fost inregistrata sambata, dupa ce un val de caldura s-a instalat in regiuni extinse din Asia de Sud si Asia de Sud-Est. O valoare similara a mai fost inregistrata in luna aprilie a anului 1983.

- Singapore a inregistrat sambata cea mai ridicata temperatura din istoria datelor sale meteorologice, care este totodata cea mai mare valoare termica din ultimii 40 de ani - 37 de grade Celsius -, au anuntat meteorologii locali, intr-o perioada in care un val de caldura s-a instalat in regiuni extinse…

Un subofițer de jandrami din Alba a fost condamnat de magistrații Tribunalului Militar Cluj Napoca…

In contextul prilejuit de Sarbatoarea Pascala, valorile de trafic pot fi ridicate pe anumite artere, motiv pentru care recomandam conducatorilor auto sa isi pastreze calmul, sa nu uite…

Un medic chirurg in varsta de 46 de ani, din Craiova, a fost retinut de politisti dupa ce patru pacienti asupra carora a intervenit chirurgical...

Sute de politiști și jandarmi vor fi la datorie in tot județul, din urmatoarele ore, in contextul weekend-ului prilejuit de sarbatoarea Floriilor și a Paștelui

- Pasionații de pantofi de sport, cunoscuți și sub numele de „sneakerheads”, s-au adunat sambata (1 aprilie) in Singapore, unde a avut loc prima oprire in Asia de Sud-Est a popularului spectacol „Sneaker Con”. Potrivit organizatorilor, aproximativ 15.000 de participanți au fost așteptați la convenția…