- Autoritatile din Singapore se pregatesc sa spanzure in aceasta saptamana doi condamnati pentru trafic de droguri, unul dintre ei fiind prima femeie care va fi executata dupa aproape 20 de ani, au declarat marti activisti in domeniul drepturilor omului, cerand sa se puna capat executiilor.

- O femeie de 33 ani din satul Strajescu, care nu mai revenise la domiciliu in cursul serii trecute, a fost gasita de politisti cu ajutorul cainelui de urma TED. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești au fost sesizați astazi, 14 iunie a.c., in jurul orei 11.30, despre faptul ca o femeie de 33 de…

- In aceasta dupa-amiaza, un barbat și o femeie au ajuns la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani dupa ce motocicleta lor a fost implicata intr-un accident rutier. ,,La ora 15:33, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier intre un autoturism și o motocicleta…

- Un barbat din Vanatori a sunat in aceasta dupa-amiaza la 112 cerand ajutor pentru soția sa care se afla in stop cardio-respirator. La fața locului, in cel mai scurt timp, s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea. ,,Astazi, la ora 15:06, SAJ Vrancea a primit o solicitare…

- Un barbat din Vrancea este judecat pentru trafic de persoane, trafic de droguri de risc in forma continuata si detinerea de droguri de risc in vederea consumului propriu in forma continuata, ca urmare a „indeletnicirilor” pe care le-a avut timp de peste un an și care au implicat inclusiv pacalirea unui…

- O femeie de 56 de ani din Racoasa a fost gasita spanzurata intr-o anexa a locuinței la Racoasa. Cazul a ajuns in atenția polițiștilor vranceni noaptea trecuta. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, ,,trupul femeii a fost transportat la Serviciu de Medicina…

- Pompierii vranceni intervin la aceasta ora la un incendiu izbucnit la un bloc din Focșani, situat pe bulevardul Independenței, zona Electrica. Prin apel la 112 a fost anunțat faptul ca ,,a fost semnalat fum pe casa scarii in municipiul Focșani”. Ajungand la fața locului, pompierii au constatat faptul…

- Incepand cu data de 27 aprilie a.c. și pana in prezent, in contextul minivacanței de 1 Mai, polițiștii rutieri vranceni și-au intensificat activitațile specifice pentru un trafic in siguranța, cu accent pe depistarea persoanelor care conduc sub influența bauturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive…