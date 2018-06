Singapore a delimitat o 'zona speciala' in centrul acestui oras-stat in perioada 10-14 iunie pentru preconizatul summit intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un, anuntat pentru 12 iunie, a indicat luni guvernul local, citat de Reuters. Acest perimetru include cartierele Tanglin, Newton si Orchard, unde se afla in special Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada Statelor Unite si cateva mari hoteluri, cum ar fi Shangri-La, deja mentionat ca loc pentru preconizata intalnire, conform executivului singaporez. Washingtonul, Seulul si Phenianul au depus eforturi…