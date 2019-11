Singapore cere companiei Facebook să corecteze o postare, conform noii legi împotriva "știrilor false" Singapore a anunțat vineri ca a solicitat companiei Facebook (FB.O) sa corecteze o postare de pe platforma sa media, confofm noii legi împotriva știrilor false, dupa ce un utilizator a refuzat aceasta solicitare din partea guvernului, scrie Reuters.



Mișcarea apare în contextul în care orașul stat se pregatește de alegeri și va reprezenta primul test real al regulilor care au intrat în vigoare luna trecuta, cauzând îngrijorari legate de împiedicarea exprimarii libere și a opiniilor diferite. Însa oficialii guvernamentali au respins toate aceste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

