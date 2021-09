Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului, 48 de copii au ajuns la spital dupa ce au fost accidentați pe trecerea de pietoni. Pentru a evita tragediile, oamenii legii ii indeamna pe parinți sa nu-i lase pe cei mici sa traverseze singuri strada. Insa nu toți țin cont de aceasta regula.

- Mai multe focuri de arma au fost trase in timpul unei urmariri care a avut loc pe strazile din orașul București. Un șofer a refuzat sa opreasca la semnalele agenților de circulație, iar pentru oprirea...

- Tot mai multe voci spun ca sunt un adevarat pericol atat pentru pietoni, cat și pentru șoferi. Oamenii sunt revoltați și cer autoritaților sa ia masuri. Cele mai aglomerate bulevarde din Capitala sunt pline inca de la primele ore ale dimineții de oameni pe trotinete care circula cu viteza. Și mai grav…

- Un accident rutier s-a produs marți la km 27 al A1 București-Pitești, pe sensul de mers spre Capitala. Doua autoturisme și o autilitara au fost implicate. Echipajele de salvatori care au ajuns la fața locului au identificat șase victime, dintre care una prinsa sub camioneta.

- In Romania sunt inmatriculate in prezent 8 milioane de mașini, insa doar 5 milioane dintre acestea au Inspecția Tehnica Periodica valabila. Celelalte circula fara ITP ori au fost abandonate in parcari și pe trotuare. Multe mașini nu au mai fost pornite de ani de zile. Zac pe trotuare sau ocupa locurile…

- O portiune de drum din Anenii Noi a ajuns intr-o stare deplorabila dupa ploile torentiale de ieri. Soseaua arata dezastruos, spun oamenii din localitate. Un barbat a trimis pe adresa redactiei publika.

- Accident in lant in Capitala. Mai multe masini s-au ciocnit astazi pe bulevardul Renasterii Nationale intersecție cu strada Albisoara. In accident au fost implicate un microbuz, un taxi, un automobil si un autobuz de linie. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- CHIȘINAU, 20 iunie - Sputnik. O fetița de 15 ani care traversa strada la trecerea de pietoni a fost lovita de un automobil chiar la o trecere de pietoni de pe strada Hristo Botev din Capitala. Ciocnirea a avut loc in seara trecuta in jurul orei 21:30, anunța Poliția. La fața locului, oamenii…