Sinéad O’Connor se retrage din muzică. Noul nume musulman al artistei Cantareata irlandeza Sinead O’Connor a anuntat ca renunta la turnee si ca se va retrage din industria muzicala, confirmand totodata ca urmatorul ei album de studio, intitulat “No Veteran Dies Alone”, va fi ultimul din discografie. In varsta de 54 de ani, artista a dezvaluit, intr-o serie de mesaje publicate pe Twitter, ca se simte obosita. Sinead O’Connor considera ca acesta este momentul potrivit pentru a se retrage din muzica. “Nu este o veste trista. Este o veste uluitor de frumoasa. Un razboinic stie cand el sau ea trebuie sa se retraga. A fost o calatorie de 40 de ani. A sosit timpul sa pun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

